IND besluit 19-jarige Amsterdammer Daniël toch niet te deporteren

De in Amsterdam geboren en getogen Daniël Buter (19) mag definitief in Nederland blijven. Dat heeft de IND vrijdag laten weten, zo meldt AT5. Eind vorig jaar werd Daniël plots opgepakt en in detentie geplaatst in afwachting van deportatie naar de Dominicaanse Republiek, waar hij alleen als baby ooit geweest is.

In november 2019 wilde Daniël zich inschrijven voor een nieuwe opleiding. Daar ontdekte hij dat hij nooit een eigen paspoort had gekregen door fouten van zijn ouders en van de gemeente. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aarzelde niet, pakte Daniël op en plaatste hem in detentie in afwachting van uitzetting. Daniël had wel een burgerservicenummer omdat hij ingeschreven stond op het paspoort van zijn vader, maar ook dat werd met terugwerkende kracht door de IND ingenomen.

Over de arrestatie van Daniël ontstond veel maatschappelijke ophef en ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema sprak zich uit over de zaak. Vrijdagmiddag besloot de IND dat Daniël toch in Nederland mag blijven.

Tegenover AT5 laat hij weten: