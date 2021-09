IND blundert en moet uitzetting Nunë (9) en Davit (7) stoppen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet zich opnieuw buigen over de zaak tegen de twee kinderen Nunë (9) en Davit (7). Eerder had de dienst bepaald dat de in Nederland geboren kinderen en hun ouders gedurende hun verblijf in Nederland onvoldoende in beeld zijn geweest. Ze zouden daarom worden uitgezet naar Armenië. De fout lag bij de IND zelf, zo bleek in de rechtszaal.

Tien jaar geleden ontvluchtten de ouders van Nunë en Davit Armenië en vonden onderdak in Nederland. Sindsdien wachten zijn op een permanente verblijfsvergunning. De kinderen werden hier geboren en zijn nog nooit in Armenië geweest. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verblijfsstatus, is dat te allen tijde bij de dienst bekend moet zijn waar het gezin woont. Volgens de IND waren ze echter enige tijd onvindbaar.

In de rechtszaal bleek donderdag dat de IND in haar eigen procedure een verblijfadres zelf over het hoofd heeft gezien. De dienst kon daarom niet anders dan de beslissing om het gezin uit te zetten, weer in te trekken. Een nieuwe beslissing volgt, maar volgens een woordvoerder maken de kinderen en hun ouders goede kans alsnog te mogen blijven. Omroep Groningen meldt dat op de uitspraak applaus vanuit de rechtszaal volgde.