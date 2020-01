India protesteert na bloedige aanval op universiteit

Studenten en burgers hebben in verschillende Indiase steden geprotesteerd nadat een gemaskerde menigte de universiteit in Delhi bestormde. Video’s die na de aanval opdoken tonen beelden van gemaskerde mensen die door de gangen van de universiteit renden en op aawezigen insloegen.

Docenten en studenten werden belaagd met wapens, waaronder voorhamers, ijzeren staven en bakstenen. Meer dan 40 mensen raakten gewond. Oppositiepartijen en gewonde studenten geven de schuld van het geweld aan een studentenorganisatie, verbonden met de hindoe-nationalistische Bharatiya Janata-partij (BJP) van de premier Narendra Modi.

Armed extremist mob were allowed to enter campuses and terrorise students and teachers of Jawaharlal Nehru University in #Delhi. Around 40 including students and teachers were injured during this organised attack.#India #JNUProtests #JNUViolence #JNUSU #JNUattack #JNUSOS pic.twitter.com/60bZANHmWH — DOAM (@doamuslims) January 5, 2020

Studenten beschreven maandag hoe ze zichzelf in hun kamers opsloten toen ze hoorden dat er glas werd ingeslagen. Sommige studenten renden naar buiten renden verscholen zich in de struiken tot het gevaar was geweken. “Zelfs nadat het voorbij was, had ik de meest angstige nacht van mijn leven, wakker liggend, luisterend naar elke voetstap in de gang,” zei Arjit Sharma, 23, een student aan JNU. Een aanvaller bedreigde hem met de woorden: “We komen terug voor je.”

India: Violent pro-government Hindutva thugs attack students at Jawaharlal Nehru University, causing severe injuries. The students had boycotted their exams in protest against the Indian government’s anti-Muslim citizenship laws. pic.twitter.com/XKmLUlxnbE — CJ Werleman (@cjwerleman) January 5, 2020

Oppositiepartijen hebben de BJP beschuldigd van het aanmoedigen van rechtse bendes om op campussen studenten aan te vallen. De belangrijkste oppositiepartij heeft de aanval op JNU “door de staat gesteund terrorisme” genoemd. De BJP heeft op zijn beurt de oppositie beschuldigd van het aanmoedigen van anarchie en rellen.

“De fascisten die de controle hebben over onze natie, zijn bang voor de stemmen van onze dappere studenten. Het geweld van vandaag in JNU is een weerspiegeling van die angst, ‘ tweette Rahul Gandhi , een vooraanstaand politicus van het congres. De Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, de studentenvereniging van de BJP, ontkende de beschuldigingen, en wijst met de vinger naar linkse vakbonden.

Amazed to see Josh and spirit of youth gathered at Gateway of India, Mumbai to condemn the attack on students of JNU. I think it’s an early sign of revolution. I also attended, witnessed and addressed this protest. Felt proud to be part of the spirited students.#jnuunderattack pic.twitter.com/jXz0wdCV0o — Abdur Rahman (@AbdurRahman_IPS) January 6, 2020

Sinds enkele weken zijn er confrontaties tussen de Indiase politie en boze demonstranten, vanwege een staatsburgerschapswet die moslims uitsluit. Sinds de nieuwe wet is aangenomen, zijn drieëntwintig mensen omgekomen in de landelijke protesten. De meeste doden zijn gevallen in de noordelijke staat Uttar Pradesh, waar 20% van de inwoners moslim is. Inmiddels heeft de politie in Uttar Pradesh bijna 900 mensen in hechtenis genomen.

De conservatieve en hindoe-nationalistische Bharatiya Janata-partij (BJP) behaalde dit jaar met zijn regeringspartij een grote meerderheid in het parlement. De door Modi ingevoerde wet staat religieuze minderheden met een illegale verblijfsstatus toe om burger te worden, mits ze kunnen aantonen gevaar te lopen in eigen land wegens hun geloofsovertuiging. De wet is niet van toepassing op moslims.

Critici zien de nieuwe wet als anti-moslim en een schending van de seculiere grondwet van India. Ze noemen het de laatste poging van de regering van Modi om de 200 miljoen moslims in het land te marginaliseren. India bouwt volgens The Guardian een detentiecentrum voor mensen waarvan de rechtbank vast heeft gesteld dat zij illegaal het land zijn binnengekomen. De minister van Binnenlandse Zaken van Modi, Amit Shah, heeft toegezegd het proces landelijk uit te rollen. Modi ontkent het bestaan ​​van een detentiecentrum en beschuldigde de oppositie ervan angst te verspreiden onder Indiase moslims. Ook zei hij dat zijn tegenstanders het hem kwalijk nemen de band van India met Iran, Saoedi-Arabië en andere islamitische landen te willen versterken.