Indiase liefdadigheidsinstelling verzorgt maaltijden arme Britse kinderen

Een liefdadigheidsinstelling die miljoenen arme kinderen in India van maaltijden voorziet, richt zich nu op Engeland. Volgens een systeem waarmee kinderen in steden als Mumbai en Ahmedebad worden gevoed, zorgt de Akshaya Patra stichting er nu voor dat arme kinderen in Londen te eten krijgen op school.

‘Wanhoopsmaatregelen in wanhopige tijden’, zegt Kate Bass tegen The Guardian. Ze is het hoofd van een basisschool in Cricklewood, in Noord-Londen. Ook de gezinnen die voor de coronacrisis nog rondkwamen, redden het nu niet meer, laat ze weten. En zo kan het gebeuren dat een toenemend aantal kinderen zonder eten of geld voor in de kantine naar school gaat.

De door Akshaya Patra verzorgde maaltijden zijn goedkoop: voor zo’n 2 euro per kind wordt er een volwaardige maaltijd neergezet. Vegetarisch, wederom volgens het Indiase model. De helft wordt bekostigd door de staat, de andere helft door sponsoren. ‘Het klinkt misschien gek dat we dit model vanuit India importeren’, zegt Bhawani Singh Shekhawat, directeur van Akshaya Patra. ‘Maar het is een beproefd concept uit een land dat ervaring heeft met dit probleem en er snel en grootschalig mee uit de voeten kan.’

Volgens hulpverleners is het tekenend voor de staat van het Verenigd Koninkrijk, dat een hulpprogramma ontwikkeld voor de sloppenwijken in India nu wordt ingezet op scholen in Londen. En Akshaya Patra is niet de enige die zich inzet om het snelgroeiende probleem van Engelse armoede aan te pakken. Profvoetballer Marcus Rashford is een campagne begonnen om tussen Kerst en Pasen voedselbonnen te verstrekken aan 1,5 miljoen kinderen uit arme gezinnen. Zijn campagne leidde uiteindelijk tot een door de Labour-partij ingediende motie in het Britse Huis van Afgevaardigden. De motie haalde het niet omdat de Conservatieven, inclusief premier Boris Johnson, het plan massaal wegstemden. Rashford is inmiddels op grote schaal bedrijven en gemeenteraden aan het mobiliseren die het plan wel steunen.

Vorig jaar leefden er naar schatting 4,2 miljoen Britse kinderen onder de armoedegrens, oftewel 30 procent van alle kinderen. Ruwweg betekent dit dat in een klaslokaal met dertig kinderen, er negen zijn die in armoede leven. Zwarte kinderen of kinderen uit migrantengezinnen leven het vaakst in armoede: 46 procent, ten opzichte van 26 procent in witte Britse gezinnen.

