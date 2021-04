Indiase studenten in België besmet met coronamutatie, waren bij vertrek nog negatief

Twintig studenten uit India zitten in België in quarantaine omdat ze besmet zijn met de Indiase coronavariant. Dat schrijft de VRT. Bij hun vertrek naar België waren ze allemaal negatief getest. Sommige van de studenten waren al gevaccineerd.

Op 12 april kwamen de studenten, in totaal 43, aan op de luchthaven van Parijs. Vandaar werden ze met een bus naar Aalst en Leuven gebracht waar ze gaan studeren. Voor vertrek uit India zijn waren alle studenten getest met een PCR-test, de uitslag was in alle gevallen negatief. In Parijs werd nog eens een sneltest afgenomen, ook daar was de uitslag voor iedereen negatief. Vijf dagen later werden de eerste studenten ziek, toen bleek dat een deel van hen besmet was met de Indiase variant van het virus.

Waar ze precies besmet zijn geraakt, is onduidelijk. De bekende Vlaamse viroloog Marc Van Ranst vermoedt dat het in de bus naar België is gebeurd, geïnfecteerd door iemand bij wie de test het virus niet heeft ontdekt. Een ander scenario is dat het in Parijs is gebeurd waar honderden mensen in nabijheid van elkaar op het afnemen van de sneltest aan het wachten waren.

Van Ranst sluit niet uit dat van de 43 Indiase studenten, er nog meer ziek zullen worden. Om die reden is dan ook voor de hele groep de quarantaineperiode verlengd. Vooralsnog hebben de besmette personen vooral milde symptomen. Een enkeling is ‘goed ziek, maar er ligt niemand in het ziekenhuis,’ zo meldt Van Ranst.

India is momenteel de grootste coronabrandhaard ter wereld. Dat wordt mede veroorzaakt door weer een nieuwe mutatie, namelijk B.1.617, die qua gedrag vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de Braziliaanse variant. In totaal zijn in het land zo’n 16 miljoen besmettingen vastgesteld, waaronder ruim 300.000 in de afgelopen 24 uur. Er zijn zo’n 185.000 bevestigde coronadoden. Door de enorme uitbraak kampen ziekenhuizen op meerdere plaatsen met tekorten aan bedden en zuurstof. Donderdag vroeg D66-Kamerlid Jan Paternotte een verbod op vluchten uit India in te stellen, zoals ook geval is voor Zuid-Afrika en Brazilië. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge ziet daar vooralsnog niets in, mede omdat de WHO de Indiase variant niet als extra gevaarlijk beschouwt.

