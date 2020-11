‘Inenting wordt verplicht bij vliegreis’

Een vliegreis maken kan straks alleen maar als je bent ingeënt tegen het coronavirus. Dat zegt Alan Joyce, ceo van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. “We kijken naar aanpassingen van onze voorwaarden. Internationale reizigers zullen een inenting moeten hebben als ze aan boord willen. Wij denken dat dat noodzakelijk is.”

Joyce denkt niet dat antivaxxers kunnen uitwijken naar een concurrent van Qantas. “Op basis van mijn gesprekken met andere vliegtuigmaatschappijen in de rest van de wereld denk ik dat die verplichting overal zal gaan gelden.”

#BREAKING: QANTAS CEO confirms that proof that you've been vaccinated for COVID-19 will be compulsory for international air travel onboard his aircraft. #9ACA pic.twitter.com/dhk3Hsnxn9

— A Current Affair (@ACurrentAffair9) November 23, 2020