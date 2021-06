Informateur Hamer heeft meer tijd nodig

Mariëtte Hamer zal de voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp vrijdag om extra tijd vragen voor haar onderzoek naar de mogelijkheden voor de vorming van een nieuw kabinet. Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen.

Oorspronkelijk zou Hamer haar werk als informateur op zondag afronden, maar die deadline komt te vroeg, zo blijkt nu. De formatie is complex omdat VVD en CDA niet met GroenLinks en de PvdA in een kabinet willen zitten, terwijl D66 juist weer niets in nog een periode met de ChristenUnie ziet.

Het is inmiddels tweeënhalve maand geleden dat de verkiezingen plaatsvonden. De formatie van een nieuw kabinet liep al vrij snel averij op omdat via verkenner Kajsa Ollongren uitlekte dat Mark Rutte had geopperd om een ‘functie elders’ voor het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt te zoeken.

Hoewel Rutte voor de verkiezingen aandrong op een snelle formatie lijkt het net als bij de vorming van Rutte-III weer lang te gaan duren. Destijds duurde de formatie 225 dagen – een record.