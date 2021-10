Informateurs willen nu toch weer praten met PvdA en GroenLinks

De VVD en het CDA wilden onder geen beding onderhandelen met de PvdA én GroenLinks, maar informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes willen de twee linkse partijen nu toch bij de onderhandelingen betrekken. Het ANP meldt:

De zoektocht naar een “vruchtbare samenwerking” met de rest van de Tweede Kamer zal zich “toespitsen” op deze twee linkse partijen, zei Johan Remkes op een persconferentie. (…) PvdA en GroenLinks zullen geconsulteerd worden over de plannen van de vier partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) die een kabinet willen gaan vormen. “Zij kunnen inbreng leveren”, zei Remkes. Daarmee willen de informateurs ook “uitstralen dat het proces open is”.

Het is maar de vraag of PvdA en GroenLinks op deze manier betrokken willen worden. Toen er nog werd gesproken over een minderheidskabinet, maakten Lilianne Ploumen en Jesse Klaver al duidelijk dat ze er weinig voor voelden om een nieuwe coalitie vanuit de oppositie te steunen.