ING weigert bankpasontwerp met regenboog

ING staat klanten toe om hun eigen betaalpas te ontwerpen. Maar een afbeelding van een regenboog is daarbij niet toegestaan, ontdekte hacker Jilles. Vreemd, omdat er in de door ING samengestelde lijst met verboden afbeeldingen op het eerste gezicht niets lijkt te staan dat een regenboog verbiedt.

Een medewerker van ING laat Jilles via Twitter weten dat “vlaggen überhaupt niet zijn toegestaan”. In de voorwaarden staat alleen dat vlaggen van landen zijn verboden.

Although it is not against their Term Of Service now. LGBTI flags are not tolerated. And they suggest to alter the TOS for it. pic.twitter.com/44PPd473e2

— Jilles🏳️‍🌈 (@jilles_com) July 13, 2021