Ingeborg Beugel weg uit Griekenland na bedreigingen

Journalist Ingeborg Beugel verlaat Griekenland wegens bedreigingen. Vorige week bracht ze premier Kyriakos Mitsotakis in het nauw met vragen over de illegale pushbacks die Griekenland uitvoert. De beelden van Beugel met haar rode hoed gingen de wereld over. Sindsdien wordt ze bedreigd. “Ik krijg de hele dag haat van extreemrechtse en regeringsgezinde media”, vertelt ze aan Nu.nl.

Direct na de persconferentie wist Beugel niet wat er was gebeurd op sociale media. ’s Avonds ging ze – met haar hoed op – iets bij de supermarkt halen. “Toen ik uit de winkel door een donkere straat naar huis liep, gooide een man een steen naar mijn hoofd. Hij schold me uit voor Turkenhoer en Turkse spion en zei dat ik naar Erdogan (Turkse president Recep Tayyip Erdogan, red.) moest. De steen schampte mijn voorhoofd. Toen ben ik heel hard naar huis gerend. Dat was even schrikken. Er is daarnaast sprake van een digitale heksenverbranding.”

Bescherming van de Griekse autoriteiten hoeft Beugel niet te verwachten. In juni werd ze al gearresteerd omdat ze onderdak bood aan een vluchteling.