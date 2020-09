Inspectie informeerde patiënten en apotheken niet over vervuilde medicijnen

De Inspectie Gezondheidszorg heeft patiënten en apotheken niet op de hoogte gebracht van de te hoge concentratie schadelijke stoffen in diabetes-2-medicijnen. Dat melden Zembla en NRC Handelsblad.

Uit onderzoek dat het RIVM in opdracht van de Inspectie uitvoerde, bleek eerder dit jaar dat er in twee van de twaalf onderzochte metforminepillen te veel van het kankerverwekkende N-nitrosodimethylamine (NDMA) zit.

De Inspectie Gezondheidszorg was daarvan sinds 1 mei op de hoogte, maar deed vervolgens niets met de uitkomsten van het onderzoek. De toezichthouder erkent dat er te veel NDMA in de metformine kan zitten, maar spreekt van een “verwaarloosbaar risico”.

Daarbij speelde mee dat de test van het RIVM “een onzekerheidsmarge van 15 procent” had, waardoor niet duidelijk is of de hoeveelheid NDMA daadwerkelijk de limiet overschreed. De onzekerheidsmarge kan echter ook betekenen dat de gevonden concentraties nog 15 procent hoger zijn dan wat het RIVM nu heeft gemeten.

In Nederland gebruiken 655.000 patiënten metformine, een middel voor de behandeling van diabetes type 2.

cc-foto: Pexels