Integriteitscommissie CDA beraadt zich over royement Sywert van Lienden

Volgens de statuten van het CDA zijn leden van de partij ‘betrokken, onkreukbaar, moedig, communicatief, transparant, bezonnen en respectvol’. Volgens ten minste één CDA’er is er een partijgenoot die niet aan die profielschets voldoet: Sywert van Lienden. Het partijbestuur heeft een royementsverzoek binnengekregen aan het adres van de omstreden mondkapjesverkoper. Dat meldt RTL Nieuws.

Eerder al bleek dat de lijntjes binnen het CDA kort zijn: Van Lienden schreef mee aan het verkiezingsprogramma en wist vervolgens een miljoenendeal te sluiten met het ministerie van Volksgezondheid waar een partijgenoot aan het roer staat, Hugo de Jonge. Ook bracht Van Lienden een andere partijgenoot, Pieter Omtzigt, in stelling om via premier Mark Rutte nog meer handel binnen te slepen. Omtzigt gaf het verzoek door, De Jonge liet het over aan toenmalig minister van Medische Zorg Martin van Rijn. Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de CDA-politici zich actief met de handel van Van Lienden hebben bemoeid.

Over de rol van Van Lienden is binnen het CDA, net als daarbuiten, wel de nodige ophef ontstaan over het feit dat de talkshowgast en voormalig gemeenteambtenaar zijn partijnetwerk gebruikte om miljoenen euro’s winst wist te maken aan de pandemie. Wie het royementsverzoek heeft ingediend is niet bekend, maar volgens een CDA-woordvoerder zal de partij het verzoek ‘met de gebruikelijke zorgvuldigheid’ behandelen. Het is het partijbestuur dat uiteindelijk bepaald of een lid wordt geroyeerd. Binnen acht weken brengt een speciale Integriteits- en Royementscommissie een advies uit. Van Lienden zelf heeft nog niet gereageerd.