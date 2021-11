Integriteitskwesties kosten kersverse SP-lijsttrekker de kop

De kersverse Amsterdamse SP-lijsttrekker Tiers Bakker heeft zijn functie alweer neergelegd. Naar eigen zeggen ‘wegens persoonlijke omstandigheden’. Stadszender AT5 weet echter te melden dat Bakker een aanhouding wegens huiselijk geweld heeft verzwegen en omdat hij al anderhalf jaar een huurhuis op zijn naam heeft, waar hij niet zelf woont. Bakker was de opvolger van wethouder Laurens Ivens, die het veld moest ruimen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

AT5 meldt over de zaken waar de omroep de afgelopen weken onderzoek naar deed:

Zo is het raadslid in november 2018 bij een uit de hand gelopen ruzie met zijn vriendin gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Deze zaak is geseponeerd en er is geen aangifte gedaan omdat volgens hem ‘de zaak niet ernstig genoeg was’. Hij heeft de aanhouding niet gemeld, en dat is volgens hem de voornaamste reden dat het SP-bestuur hem aan de kant heeft gezet.

Een andere reden is dat Bakker een sociale huurwoning van 120 vierkante meter op zijn naam heeft. Het gaat om een zogenaamde HAT-eenheid, waarbij drie woningen zijn samengevoegd. Vanwege de ‘onhoudbare situatie’ met zijn inmiddels ex-partner woont Bakker er zelf niet meer. Dat schuurt, wegens Bakkers ‘politieke activisme rond woonruimteverdeling’. Op eerdere vragen over zijn politieke integriteit, antwoordde hij: ‘Je kunt discussiëren over de vraag of dit een voorbeeld is van scheef-wonen. Dat vind ik niet, de situatie is in de loop der jaren zo gegroeid.’

Voor de SP Amsterdam betekent het opstappen van Bakker als lijsttrekker een nieuwe aderlating na eerder het vertrek van Ivens en het opstappen van fractievoorzitter Erik Flentge. De partij heeft drie zetels in de gemeenteraad.

