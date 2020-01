Internationale veetransport: onnodig lijden door systematische wetsovertredingen

Ieder jaar worden bijna 2 miljard levende dieren op vrachtwagens en schepen geladen. De internationale handel in levende dieren is de afgelopen 50 jaar verviervoudigd, maar door een gebrekkige regelgeving worden varkens, koeien en kippen tijdens zulke reizen vaak in gevaar gebracht en blootgesteld aan wreedheid.

Elke dag worden er minstens 5 miljoen dieren afgescheept naar andere landen. Die reizen kunnen dagen, soms zelfs weken duren. Naarmate de handel groeide, steeg ook de winst. In 1988 was de handel in levende varkens, kippen en koeien 716 miljoen dollar waard. In 2017 is dat volgens gegevens van Comtrade gestegen naar 21 miljard dollar. Vooral in het Midden-Oosten is de invoer van levende dieren aanzienlijk gestegen: alleen al in 2016 importeerde Saoedi-Arabië voor bijna 1 miljard dollar aan levende dieren. De handel van Sudan met Saoedi-Arabië – waar het jaarlijks miljoenen schapen naartoe stuurt – is een van de belangrijkste sectoren. Roemenië exporteert meer dan 2 miljoen schapen per jaar. Maar ook Spanje, Denemarken en Australië hebben opbloeiende exportindustrieën.

Ruim 100 miljoen mensen in 140 landen consumeren dagelijks vlees van Nederlandse makelij. De Nederlandse vleessector vertegenwoordigde in 2016 een constante en stabiele productiewaarde van ruim 10,4 miljard euro.

De groeiende handel heeft geleid tot veel bezorgdheid over het gebrek aan toezicht tijdens de doorreis en wanneer ze hun bestemming bereiken. De erbarmelijke omstandigheden tijdens het transport, de verspreiding van ziekten en de inhumane slachtingen zijn de grootste ergernissen van dierenwelzijnsorganisaties. Zij pleiten voor een betere regulering van de industrie.

Tientallen arme slachtzeugen die kreupel en met grote abcessen op veetransport worden gezet naar België of Duitsland, ondanks 'toezicht' van de NVWA.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de getransporteerde dieren extreem lang moeten wachten in hete vrachtwagens, voor ze op schepen worden ingeladen. Tijdens het transport is er vaak geen toegang tot een dierenarts.

Walgelijke praktijken zoals het afsnijden van pezen om een koe tot stilstand te krijgen, of een dier herhaaldelijk in de nek steken, kwamen aan het licht in slachthuizen in Egypte, Libanon en Saoedi-Arabië. Stichting Eyes On Animals werkt nu samen met slachthuizen in Turkije om de omstandigheden daar te verbeteren.

Probleem met hitteprotocol is dat dieren op transport mogen gaan wanneer het onder de 35 graden is, maar temperatuur tot boven de 35 graden oploopt tijdens reis naar/op de plaats van bestemming.

De gegeven vergunningen voor veetransport zijn gedateerd en vaak niet meer geldig, constateerde the Guardian. In november kapseisde een schip voor de kust van Roemenië met bijna 15.000 schapen aan boord, waarvan maar 254 schapen de ramp overleefden. De gehele bemanning kon wel worden gered.

Our team and local partners ARCA / Letea Wild Horses are still in constant negotiations with the Romanian authorities, fighting to gain official custody of the sheep rescued from the capsized cargo ship.

De Wereldorganisatie voor Dierenwelzijn (OIE) is verantwoordelijk voor het vaststellen van richtlijnen en regels voor dierenwelzijn. Maar deze organisatie heeft niet de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het naleven van deze regels. Die taak ligt bij individuele regeringen.

Nieuw-Zeeland en Australië willen actie gaan ondernomen om de export van levende dieren in te perken, en het toezicht op de transportsector te verbeteren.