Invloed extreemrechts in Nederland groeit, kans op aanslag aannemelijk

De invloed van extreemrechts in Nederland neemt toe, de kans op een terroristische aanslag uit die hoek is aanzienlijk. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2020 van inlichtingendienst AIVD. Volgens het rapport heeft de coronapandemie het antioverheidsgevoel aangewakkerd en daarmee extremisme een extra voedingsbodem gegeven.

In het verslag schrijft de AIVD:

Rechts-extremistische groepen in Nederland presenteerden hun ideeën afgelopen jaar vaker als een intellectuele manier van denken, die de aandacht verdient van het grote publiek. Het zogenoemde alt-rightgedachtengoed is een mengelmoes van complottheorieën, opvattingen over blanke suprematie, en fascistische, nationaalsocialistische en conservatief-christelijke denkbeelden.

Aanhangers willen van Nederland een ‘blanke etnostaat’ maken, waarin mensen met een andere afkomst of cultuur niet welkom zijn. Ze stellen dat het blanke ras anders langzaam verdwijnt, omdat het vermengd raakt met andere rassen. Dat zou de schuld zijn van de overheid en allerlei instellingen.

Deze week nog demonstreerde FvD-leider Thierry Baudet deze opvattingen door op Twitter te dwepen met nazi-gedachtegoed. Zo suggereerde hij in een reactie op een bericht over het percentage Brusselaren met een migratieachtergrond dat daar een oplossing voor gevonden moest worden, ‘Madagascar ofzoiets’. Een verwijzing naar het “Madagaskarplan” van de nazi’s. Ook de omvolkingstheorie wordt gretig gebezigd in deze hoek van het politieke spectrum.

De AIVD schrijft dat extreemrechts een vruchtbare voedingsbodem heeft gevonden in het antioverheidssentiment dat met de coronapandemie en bijkomende maatregelen is toegenomen. De demonstraties tegen de coronamaatregelen worden veel bezocht door extreemrechts die bij deze acties medestanders vinden.

De inlichtingendienst maakt zich daarnaast zorgen om het gemak waarmee extremisten elkaar online weten te vinden en beïnvloeden:

De wereldwijde beweging die online is ontstaan, is zorgelijk. Extremisten wisselen ideeën uit – rassenhaat en antisemitisme. Sommigen delen ook praktische survivalkennis en wapenhandleidingen. Bovendien delen ze zeer provocatieve en extreem gewelddadige propaganda. Vooral (jonge) mannen die toch al kampen met sociale en psychologische problemen zijn daarvoor kwetsbaar.

Volgens de AIVD heeft de Nederlandse politie afgelopen jaar ‘enkele minderjarigen en jongvolwassenen’ aangehouden die lid waren van extreemrechtse online groepen. De dienst constateert ook dat extremisme zich in toenemende mate richt op de ‘elite’. Daartoe rekenen zij politici, wetenschappers, journalisten, ambtenaren en ook medici die bijvoorbeeld een strenger coronabeleid nastreven. Dit extremisme wordt vaak aangewakkerd door personen die zich achter publicaties of bijvoorbeeld een podcast verschuilen, waar ze ‘antidemocratische ideeën met een steeds grotere groep volgers’ delen.

Dit resulteert bijvoorbeeld in het plegen van aanslagen op testlocaties van de GGD, of in de intimidatie van uitgesproken linkse publieke figuren. Bijvoorbeeld door de inmiddels van Twitter verbannen maar nog steeds actief zijnde rechtsextremist die zich anoniem verschuild achter de naam “Vizier op Links”. Aanhangers van deze extremist zochten mensen met een onwelgevallige mening thuis op, zoals hoogleraar Nadia Bouras, en plakten daar stickers om te laten weten dat hun adres bekend is.

Overig extremisme

Links protest uitte zich in 2020 volgens het AIVD-rapport vooral in burgerlijke ongehoorzaamheid en demonstraties op het gebied van antiracisme, klimaatbeleid en vreemdelingenbeleid. Bij acties trokken brede coalities van groepen samen op. De actie richten zich volgens de inlichtingendienst nauwelijks op individuele personen. In een enkel geval leidt een protest tot vandalisme: ‘Een voorbeeld is Stop the war on migrants, een campagne tegen defensieorderbedrijven die materieel leveren voor grensbewaking. Daarbij werden objecten vernield en in brand gestoken.’

Jihadisme blijft volgens de AIVD nog altijd de grootste dreiging, ondanks dat de inlichtingendienst in 2020 ‘geen concrete dreigingsplot van jihadisten in Nederland’ zag. Het aantal personen in Nederland met jihadistisch gedachtengoed bleef afgelopen jaar ‘stabiel’.

