IPCC: Gevolgen klimaatcrisis veel ernstiger dan verwacht

Klimaatverandering gaat zulke enorme gevolgen hebben dat de kans klein is dat de mens in staat is zich daar voldoende op aan te passen. Dat stelt het VN Klimaatpanel IPCC in een nieuw rapport dat opnieuw en nog luider de noodklok laat klinken. De allerlaatste kans om voor de mensheid het tij te keren nadert met rasse schreden.

De NOS schrijft:

De verbranding van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen moeten sneller worden teruggebracht, aldus het klimaatpanel. Nu al zijn miljoenen mensen blootgesteld aan de risico’s van acute voedselonzekerheid, bosbranden en overstromingen als gevolg van extreem weer. Sinds de verschijning in 2014 van het vorige rapport dat inging op de gevolgen van klimaatverandering, wordt de impact een stuk ernstiger ingeschat. (…) Ook signaleert het IPCC dat er grenzen zitten aan de mogelijkheden voor mens en dier om zich aan het veranderende klimaat aan te passen. Deze vaststelling gaat in tegen de aanname die soms gehoord wordt, dat aanpassen beter is dan snelle(re) uitstootreductie. Maar daar maakt het IPCC nu dus korte metten mee. Aanpassen, adaptatie genoemd, is belangrijk, maar dat kan niet tot in het oneindige, is een van de conclusies van het rapport. En dus is de noodzaak om CO2-uitstoot versneld tegen te gaan, groot. Tegelijkertijd zou wel meer moeten worden ingezet op adaptatie, omdat daarmee veel leed kan worden voorkomen, stelt het IPCC.

Het rapport is onderdeel van de onderzoeksresultaten die het IPCC om de zeven, acht jaar publiceert. Vorig jaar zomer verscheen het eerste deel waaruit duidelijk werd dat de opwarming van de aarde die nu plaatsvindt ongekend is voor de afgelopen duizenden jaren.

“De risico’s komen harder op ons af”, zegt Maarten van Aalst van de Universiteit Twente en directeur van het Rode Kruis-klimaatcentrum, die meewerkte aan het rapport. “We zien overal in de wereld de gevolgen, maar we zien ook dat de risico’s harder toenemen dan eerder werd gedacht. Ten opzichte van het vorige rapport zijn eigenlijk alle risico’s erger bij minder vergaande temperatuurstijging.”

Als de temperatuurstijging boven de 1,5 graad uitkomt dan worden de gevolgen onomkeerbaar. Het betekent dat de ijskappen gaan smelten, bossen afsterven en de permafrostgebieden ontdooien, schrijft The Guardian.

Het rapport zegt dat het geen enkel bewoond gebied aan de gevolgen kan ontkomen en dat de helft van de bevolking in gebieden leeft die ‘kwetsbaar’ zijn. Miljoenen mensen zullen te maken te krijgen met gebrek aan water en voedsel. Kustgebieden over de hele wereld lopen het risico onder water te komen staan.

De risico’s worden ook groter omdat de gevolgen elkaar blijken te versterken. Zo volgen er overstromingen in reactie op lange droogte en hevige regenval na bosbranden. De Volkskrant schrijft:

Om de veerkracht van ecosystemen en soorten te behouden, zou 30 tot 50 procent van zowel land als zee beschermd gebied moeten worden, meent het IPCC. ‘We hebben meer dan ooit laten zien dat mens en natuur afhankelijk van elkaar zijn’, zegt Marjolijn Haasnoot, onderzoeker zeespiegelstijging bij Deltares en een van de Nederlandse auteurs van het rapport. ‘Een mangrovebos is belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor de kustbescherming. De mens is verbonden met de natuur, dat hebben we willen benadrukken.’

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen zegt in een reactie op het rapport: “We zien nu al de effecten van klimaatverandering en een toename van weersextremen, ook in Nederland. We moeten ons aanpassen aan die verandering en ons voorbereiden op hogere temperaturen, langdurige droogte en meer neerslag en piekbuien. Daarbij moeten we ver vooruit kijken, maar bovenal nu al handelen. Zo moeten water en bodem leidend zijn voor ruimtelijke plannen. Ook het kabinet onderkent deze noodzaak in het coalitieakkoord. Op korte termijn moeten we dit verankeren in de grote verbouwing van Nederland die aanstaande is. We moeten Nederland niet op de oude manier vol bouwen, maar slimme en waterbewuste keuzes maken. De landelijke maatlat voor klimaatbestendig bouwen die minister de Jonge heeft toegezegd is hiervoor een belangrijke stap in de goede richting.”

Dewi Zloch, klimaat- en energie-expert bij Greenpeace Nederland: “Het had zo erg nog niet mogen zijn. Het klimaat heeft nu al veel impact en we maken steeds meer extremen mee. En toch is dit het veiligste klimaat dat we nog zullen hebben, omdat de opwarming van de aarde, de stijgende zeespiegel, de gevaren en de schade die we nog gaan meemaken nu al vaststaan. Dat is heel pijnlijk. Maar alleen door deze feiten eerlijk onder ogen te komen, kunnen we het oplossen.”

Het nieuwe IPCC-rapport vormt de opmaat naar de volgende klimaattop in Sharm-el-Sheikh, dit najaar.

cc-foto: Christopher Michel