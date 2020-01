Iraakse sjiitische demonstranten eisen vertrek VS-troepen

Tienduizenden Irakezen hebben zich vrijdag in het centrum van Bagdad verzameld om te demonstreren tegen de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak. De menigte verzamelde zich op het al-Hurriya-plein in de buurt van de belangrijkste universiteit van Bagdad, na een oproep voor een vreedzame manifestatie van de Iraakse sjiitische leider Muqtada al-Sadr.

Muqtada al-Sadr is tegen de aanwezigheid van Amerikaanse en andere westerse troepen in Irak. Hij pleit voor een moslimstaat met een islamitische grondwet, vrij van inmenging door westerse mogendheden, gebruiken en ideeën.

This is the #Iraq pic.twitter.com/Vksuly6ZCx

Het Tahrir-plein, symbool van massale protesten tegen de heersende elites van Irak, werd bewust vermeden. “We willen ze allemaal weg – Amerika, Israël en de corrupte politici in de regering,” zegt Raed Abu Zahra, een gezondheidswerker uit het zuiden van Samawa tegen Reuters. Sinds de nederlaag van de Islamitische Staat in 2017 leek de rust wedergekeerd, maar in 2019 laaiden de protesten weer op en ligt er zelfs een mogelijke burgeroorlog op de loer. De Iraakse protesten begonnen vorig jaar oktober. Met grootse demonstraties laat het volk weten de corrupte regering, de werkloosheid, de inefficiënte openbare diensten, maar ook de bemoeienis van andere landen zoals de Verenigde Staten en Iran, spuugzat te zijn.

This is #Iraq today.

Millions of Iraqis are marching in the streets of #Baghdad calling for the expulsion of all US occupation troops.

Don’t let corporate propaganda outlets pretending to be credible news downplay these absolutely massive anti-US protests. #MillionManMarch pic.twitter.com/tcELjqu0wg

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) January 24, 2020