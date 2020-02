Iraanse kiezers blijven thuis vanwege uitsluiten gematigde kandidaten

Veel Iraanse kiezers zijn bij de parlementsverkiezingen thuisgebleven omdat gematigde kandidaten waren uitgesloten van deelname. Slechts 42,5 procent van ging naar de stembus. Sinds de islamitische revolutie van 1979 is de opkomst bij de parlementsverkiezingen nooit zo laag geweest, schrijft de NOS. Volgens de autoriteiten hadden de verhalen over de uitbraak van het coronavirus in het land ook een negatieve invloed op de opkomst.

Zo’n 7000 gematigde en hervormingsgezinde politici mochten van de geestelijke leiding van Iran niet meedoen. Premier Rohani, die ook tot dit kamp wordt gerekend, uitte daar kritiek op. Toch sloot ook hij zich vlak voor de verkiezingen aan bij de dringende oproep van opperste leider Khamenei om te gaan stemmen.

Door het ontbreken van gematigde kandidaten draaiden de verkiezingen uit op een overwinning voor de conservatieve hardliners. Waarnemers vrezen dat hun groeiende politieke invloed ten koste zal gaan van sociale vrijheden en de vrijheid van meningsuiting.

