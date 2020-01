Iran bestookt Amerikaanse bases in Irak

Iran heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 22 raketten afgevuurd op bases bij de Iraakse steden Ain al-Asad en Erbil. Op de twee bases zijn Amerikaanse troepen gelegerd. Volgens de Amerikanen zijn er bij de aanvallen geen slachtoffers gevallen: de militairen hadden genoeg tijd om dekking te zoeken. “All is well”, aldus Donald Trump op Twitter. De Amerikaanse president is van plan woensdag een verklaring af te leggen.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif heeft op Twitter laten weten dat Iran niet uit is op “escalatie of oorlog”. De raketaanvallen zijn volgens Zarif een vorm van “zelfverdediging”. De Iraanse aanvallen zijn vergeldingsacties voor het doden van de Iraanse generaal Qasem Soleimani afgelopen vrijdag. De Iraanse leider Ali Khamenei liet bij die gelegenheid al weten dat zijn land “harde wraak” zou nemen op de Amerikaanse “criminelen”.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020