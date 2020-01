Iran erkent: wij schoten passagiersvliegtuig uit de lucht

Iran heeft na drie dagen toegegeven verantwoordelijk te zijn voor het uit de lucht schieten van de Oekraïense Boeing op woensdag. Aanvankelijk stelde Iran nog dat er sprake was geweest van een motorstoring. De Amerikaanse en Canadese inlichtingendiensten bleken echter over informatie te beschikken waaruit bleek dat Iran het toestel wel degelijk had neergehaald met luchtafweerraketten.

Around 36 hours ago, we verified what turned out to be the smoking gun: video showing PS752 getting hit by a missile. Hereby a very big shoutout to @NarimanGharib, who provided it to the @nytimes, and the videographer, who would like to remain anonymous. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/z75KldvViL — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

De NOS meldt:

In de nieuwe verklaring van Iran staat dat het vliegtuig van Ukraine International Airlines, in de nasleep van de raketaanvallen van de VS, de vorm had van een vijandig vliegtuig en zich ook op zo’n zelfde hoogte bevond. Ook zou het vliegtuig koers hebben gezet richting een “gevoelig militair terrein” van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Alle 176 inzittenden van het uit de lucht geschoten vliegtuig kwamen om het leven. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Canadese premier Justin Trudeau hebben geëist dat Iran volledige openheid van zaken geeft en buitenlandse onderzoekers toelaat. Ook willen de landen een schadevergoeding voor de nabestaanden.

Iran heeft inmiddels beloofd de verantwoordelijken voor de rechter te zullen brengen. De Iraanse president Hassan Rouhani heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor de “verschrikkelijke vergissing” die heeft geleid tot “de dood van 176 onschuldige mensen”.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake. My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Op Twitter wijst menigeen erop dat de Iraanse schuldbekentenis gunstig afsteekt bij de wijze waarop Rusland nu al vijf jaar lang probeert om zich onder de verantwoordelijkheid voor het neerhalen van de MH17 uit te wurmen.