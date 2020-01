Iran stapt uit atoomakkoord

Iran heeft zondagavond aangekondigd dat het land zich op geen enkele wijze meer gebonden voelt aan het internationale atoomakkoord, dat moet voorkomen dat het land nucleaire wapens ontwikkelt. De Amerikaanse president Donald Trump had zich al eerder teruggetrokken uit het akkoord. Iran zegt wel open te staan voor onderhandelingen met Europese landen.

Angela Merkel, Emmanuel Macron en Boris Johnson hebben Iran maandag in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om zich aan de afspraken van de nucleaire deal te houden. Ook dringen de regeringsleiders er bij Iran op aan geen vergeldingsacties uit te voeren. Na de aanval waarbij de Iraanse generaal Qasem Soleimani om het leven kwam, kondigde de Iraanse leider Ali Khamenei al direct ‘harde wraak’ aan. NRC Handelsblad schrijft:

De Franse president Macron stelt dat „de-escalatie nu noodzakelijk is” en roept alle partijen op verder met „terughoudendheid en verantwoordelijkheid” te handelen. „Het is duidelijk dat elke oproep tot vergelding of represailles zal leiden tot meer geweld in de regio”, laat de Britse premier Johnson weten.