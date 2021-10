Islamitische partij NIDA doet niet meer mee aan verkiezingen

NIDA doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De islamitische partij die actief is in Rotterdam, Den Haag, Almere en Amsterdam, wil verder gaan als een emancipatiebeweging. In een verklaring schrijft NIDA dat de partij de beweging in de weg zit.

De onmogelijkheden en beperkingen van een (lokale) politieke partij, in de huidige politieke context en dynamiek, staan de hogere doelen van NIDA in de weg. Evenals de negatieve energie die NIDA met haar vorm als politieke partij – als ‘concurrent’ – oproept bij zowel zichzelf als bij anderen, waaronder ook vele (potentiële) bondgenoten, zowel in de politiek als samenleving.

Eerder dit jaar deed NIDA nog mee aan de landelijke verkiezingen. De partij haalde 33.029 stemmen: niet genoeg voor een zetel.