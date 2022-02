Israël bereidt evacuatie van 200.000 joden uit Oekraïne voor

Mocht Rusland er toe overgaan buurland Oekraïne binnen te vallen dan start Israël een operatie om joodse burgers en hun familieleden uit het land te evacueren. De regering heeft daartoe plannen gemaakt, niet alleen voor wat betreft de reddingsoperatie maar ook de huisvesting in Israël. De Morgen schrijft dat het om enorm grote aantallen mensen gaat. Volgens de Israëlische wet hebben 200.000 Oekraïners recht om zich in Israël te vestigen. Of die daar allemaal aanspraak op zullen maken is nog onbekend.

De Israëlische minister van Diaspora, Nachman Shai, zei zondag dat het land er is om ‘joden te helpen, waar zij zich ook bevinden, als hun leven in gevaar is of als ze in de problemen komen’. Hij schreef dit weekeinde aan premier Naftali Bennett dat ‘de staat zich moet voorbereiden op onmiddellijke immigratie en opname van joodse Oekraïeners. Dat is onze taak als natiestaat van het joodse volk, naast de evacuatie van Israëlische burgers in de regio.’

Oekraïne kent een rijke maar ook trieste joodse geschiedenis. Het ultra-orthodoxe chassidisme heeft er zijn oorsprong maar er zijn ook talloze joden slachtoffer geworden van vervolging en onderdrukking door heersende machten, van de nazi’s tot de communisten en de tsaren.

Er verblijven ook circa 15.000 Israëlische staatsburger in het door Rusland bedreigde land. Net als de burgers van veel andere landen zijn ze door hun regering opgeroepen nu het land te verlaten voordat het te laat is.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Eric Salard