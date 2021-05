Israël bombardeert redacties internationale media op Gazastrook

De Israëlische luchtmacht heeft op de Gazastrook een gebouw platgegooid waar verscheidene internationale media kantoor hielden. Onder meer persbureau Associated Press en de nieuwszender Al Jazeera zijn door de aanval hun lokale redactieruimte kwijtgeraakt. Volgens Al Jazeera is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij de aanval.

Oh my god. The building where al Jazeera’s office is housed has just been taken down by Israeli airstrikes. There was a warning and evacuated. It houses offices and private homes. I can’t believe it. pic.twitter.com/Q4luRYk9H9 — Stefanie Dekker (@StefanieDekker) May 15, 2021

De mensen die in het gebouw aan het werk waren, kregen een uur voor de luchtaanval de waarschuwing dat ze moesten vertrekken. Behalve kantoorruimte waren er ook verscheidene appartementen in het gebouw.

Al Jazeera broadcasted live the phone call (on speaker) between Israel intelligence officer and Abu Husam, the owner of the Jalaa building. The owner is telling the Israeli to give the media time to evacuate their equipment from the building, the officer said no. — لينة (@LinahAlsaafin) May 15, 2021

Bij een eerdere Israëlische luchtaanval op zaterdag op het Palestijnse vluchtelingenkamp Al-Shati kwamen acht kinderen en twee vrouwen om het leven. Op de Gazastrook zijn sinds maandag zeker 139 mensen gedood. Onder hen zijn 39 kinderen.

Niet te geloven. De journalisten wisten op tijd weg te komen, maar de apparatuur, het archief – alles weg. https://t.co/TIXKCn2y1x — Olaf Koens (@obk) May 15, 2021

