Israël en Hamas akkoord met wapenstilstand in Gaza

Israëlische en Arabische media melden dat het Israëlische veiligheidskabinet en Hamas instemmen met een wapenstilstand in Gaza. Het staakt-het-vuren moet vannacht om een uur Nederlandse tijd, twee uur in Gaza, van kracht worden.

De Amerikaanse president Biden eiste woensdag van Netanyahu stappen die tot “aanzienlijke de-escalatie” van het conflict moesten leiden. De NOS schrijft:

“Israël had nog wel een aantal doelen op zijn lijstje staan, zoals het uitschakelen van de commandant van de gewapende tak van Hamas”, zei NOS-correspondent Ties Brock in Nieuwsuur. “Maar mede door internationale druk werd Israël gedwongen het geweld te staken.” Dat wil nog niet zeggen dat het geweld tussen Israël en de Palestijnen direct zal stoppen, zegt Brock. “Het duurt nog enkele uren voordat het bestand ingaat, dus wellicht worden er nog doelen aangevallen.” Daarnaast is het de vraag hoe het nu verder zal gaan. “Na eerdere conflicten duurde het nooit lang voordat het geweld weer oplaaide. De onderliggende problemen zijn immers niet opgelost.”

Israëlische media meldden al eerder dat een bestand op handen was omdat het leger de gestelde doelen van de militaire operatie grotendeels had gerealiseerd. De VS op hun beurt werden weer onder druk gezet door Frankrijk die dreigde met het indienen van een VN-resolutie. Samen met Egypte en Jordanië riep Parijs op tot een wapenstilstand. De landen hebben ook toegezegd samen met de VN de getroffen bevolking van Gaza te hulp te schieten.

Onderdeel van het bestand zou zijn dat Israël stopt met pogingen om leiders van Hamas te liquideren en verder ook geen aanvallen meer zal uitvoeren. Hamas zou ingestemd hebben met het staken van raketaanvallen, het graven van tunnels en een verbod op demonstraties aan de grens met Israël.

Volgens The Guardian claimen beide strijdende partijen succes. Het Israëlische leger slaagde er in minstens 230 Palestijnen om het leven te brengen, waaronder 65 kinderen. Hamas doodde 12 Israëliërs, waaronder 2 kinderen.