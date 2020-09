Israël moet maatregelen tegen corona verder opvoeren ondanks tweede lockdown

Israëli’s zetten zich schrap voor nieuwe, nog scherpere maatregelen, enkele dagen nadat het land voor de tweede keer in lockdown ging om het virus onder controle te krijgen. Het kabinet vergadert over nieuwe ingrepen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het sluiten van synagogen en het tegengaan van demonstraties gericht tegen het coronabeleid van de regering. Beide maatregelen leiden vermoedelijk tot meer verzet onder de bevolking.

Joods.nl meldt:

Terwijl het gezondheidssysteem zich voorbereidt op de noodtoestand en de IDF veldhospitalen gaat openen, heeft het ministerie van Volksgezondheid gegevens vrijgegeven waaruit blijkt dat 27% van de coronapatiënten jonger dan 60 jaar is. 27,6% is tussen de 60 – 69 jaar oud. In het rapport staan de leeftijdsgroepen van 169 ernstig zieke patiënten die aan de beademing liggen, waaronder een vrouw van begin twintig. 24% van de patiënten die aan de beademing liggen is jonger dan 60 jaar. 2,4% van de patiënten is tussen 30 en 39 jaar oud, 6% tussen 40 en 49 jaar en 15,6% tussen 50 en 59 jaar oud. Van de 653 ernstig zieke coronapatiënten in het ziekenhuis valt op dat daar een kind van 9 jaar bij is en een ander die onder de 19 jaar is.

Het land oogstte aanvankelijk lof omdat het er eerder dit met een lockdown in slaagde het virus vrijwel te bedwingen. In juni was er sprake van nog slechts een handvol besmettingen. Daarop besloot de regering het land in versneld tempo te heropenen om de economische schade te beperken.

Israël behoort op basis van het bevolkingsaantal van 9 miljoen inwoners tot de zwaarst getroffen landen ter wereld. Ziekenhuizen hebben de opdracht gekregen nieuwe afdelingen te openen om de aanzwellende toestroom van patiënten op te vangen. Op parkeerplaatsen worden behandelruimtes ingericht. Alle niet-dringende operaties moeten worden uitgesteld. Dagelijks worden nu 5000 besmettingen vastgesteld. Meer dan 600 patiënten zijn er zeer ernstig aan toe.

Scholen, winkelcentra, hotels en andere bedrijfstakken moeten drie weken gesloten blijven. De bewegingsvrijheid is drastisch beperkt, net als het houden van bijeenkomsten. Het hoofd virusbestrijding spreekt van “een regelrechte noodtoestand.” Wekelijks belanden er nu 200 mensen in het ziekenhuis met ernstige gevolgen van de besmetting. Volgens het ministerie van Volksgezondheid kloppen de geruchten dat er al patiënten worden geweigerd in de overvolle ziekenhuizen niet. Wel moeten patiënten vaak doorverwezen worden naar andere ziekenhuizen en zijn er zorgen over de prijs die andere – reguliere – patiënten moeten betalen omdat de medische hulp wordt teruggeschroefd.

cc-foto: amir appel