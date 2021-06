Israël na twaalf jaar bevrijd van Benjamin Netanyahu

In Israël is zondag na twaalf jaar een eind gekomen aan het bewind van de rechts-nationalistische premier Netanyahu. Na een lange zitting heeft het Israëlisch parlement een unieke coalitie bevestigd die bestaat uit maar liefst acht partijen, verdeeld over het complete politieke spectrum. Tijdens zijn slotrede toonde Netanyahu zich een beroerde verliezer en schetste met verheven stemgeluid het doemscenario dat het land nu te wachten staat.

Het lijkt een onwaarschijnlijke coalitie die nu de nieuwe regering van Israël vormt: van groene en linkse partijen, tot centrum en rechtse en ook Arabische partijen. De komende twee jaar is de rechtse nationalist Naftali Bennett premier, na die periode neemt centrumpoliticus Yair Lapid het stokje over. De partijprogramma’s van de acht coalitiepartners liggen op veel punten mijlenver uiteen, maar over één onderwerp waren ze het allen roerend eens: de veelvuldig van corruptie beschuldigde Netanyahu moet weg.

Dat is nu gelukt, zij het met de kleinst mogelijke meerderheid. De nieuwe coalitie heeft slechts 61 van de 120 zetels. Tijdens zijn laatste toespraak haalde Netanyahu flink uit naar zijn tegenstanders. Die zouden de verkiezingen hebben gestolen, zo loog Netanyahu geheel in Trump-stijl. Volgens hem is de coalitie die geleid wordt door de “nep-rechtse” Bennett in werkelijkheid een “ultra-links gevaar” en zal de nieuwe regering een stortvloed aan “fascistische en anti-democratische” wetten over het land uitstorten die doen denken aan de Holocaust. Ook zei hij de strijd te blijven leiden tegen “deze gevaarlijke, linkse overheid” en dreigde hij die “sneller dan jullie denken” omver te werpen.

Na de tirade van Netanyahu weigerde aankomend deelpremier Lapid zijn eigen overwinningstoespraak te houden. In plaats daarvan zei hij tegen Netanyahu zich te schamen en zijn excuses aan te bieden “aan mijn 86-jarige moeder en alle Israëli’s die dit beschamende spektakel hebben moeten aanschouwen. U bent een schande en u heeft hen er net aan herinnerd waarom u vervangen moest worden.”