Israël voert mondkapjesplicht 10 dagen na afschaffing weer in vanwege Delta-variant

Geen video? Klik hier.

Israël, het land dat met een volledige vaccinatiegraad van 54 procent hoog aan de wereldtop staat, grijpt terug op de mondkapjesplicht om de verspreiding van de gevreesde Delta-variant van het coronavirus tegen te gaan. De plicht om in binnenruimtes een mondmasker te dragen, behalve thuis en bij sporten, gaat vandaag weer in. Ook bij de Gay Pride die vandaag in Tel Aviv wordt gehouden zijn mondkapjes verplicht.

Het aantal besmettingen is de afgelopen snel opgelopen, tot honderden per dag. Onder de besmettingsgevallen zijn veel jongeren en ook veel gevaccineerden. De mondmaskerplicht werd op 15 juni opgeheven omdat de verspreiding van het virus een halt leek toegeroepen.

In Nederland wordt de mondkapjesplicht zaterdag opgeheven, behalve in het openbaar vervoer, luchthavens, middlebare scholen en op plekken waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.