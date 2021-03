Israël wil met ‘indirecte bescherming’ coronavirus bedwingen, terugkeren naar normaal

Israël, dat zwaar getroffen werd door het coronavirus, heeft tot nu toe de snelste vaccinatiecampagne ter wereld uitgevoerd. Meer dan de helft van de bevolking is daardoor inmiddels beschermd tegen het virus. Daardoor ontstaan er in het land nieuwe ideeën over hoe het virus bedwongen kan worden.

De progressieve krant Haaretz meldt dat het streven naar groepsimmuniteit niet de enige methode is om de verlammende werking van het virus op de samenleving tegen te gaan. Nieuwe modellen laten zien dat het bereiken van een vaccinatiegraad van 55 procent voldoende bescherming kan bieden. De economie zou heropend kunnen worden zonder dat het aantal besmettingen nog alarmerende niveaus zal bereiken.

Aanvankelijk werd gedacht dat de razendsnelle vaccinatiecampagne zou leiden tot het spoedig bereiken van groepsimmuniteit. Die ontstaat volgens berekeningen als 70 tot 80 procent van de bevolking gevaccineerd is. Daarna zou het virus als vanzelf uitsterven. Maar wetenschappers beginnen te twijfelen of dat in het geval van corona wel klopt. Een van de redenen waarom dat groepsimmuniteit geen einde van het virus betekent is dat het voortdurend muteert en dat de immuniteit gaandeweg vermindert. Dat betekent dat de strijd tegen het virus voorlopig niet ten einde is.

Jonathan Gershoni, viroloog aan de universiteit van Tel Aviv stelt dat het bereiken van groepsimmuniteit niet meer relevant is. “We moeten ons richten op de huidige omstandigheden en zien dat enige redelijke maatregelen voldoende kunnen zijn om de pandemie onder controle te krijgen en een normaal leven te leiden.” Hij bepleit een “pragmatische” bescherming. “We weten dat het virus minder ernstig toeslaat bij kinderen en tieners en dat velen die besmet raken daar geen ernstige gevolgen van ondervinden. Als in theorie iedereen boven de 40 is gevaccineerd bereiken we een immuniteit van circa 50 procent. Dat beschermt het kwetsbare deel van de bevolking.”

Prof. Ran Balicer, lid van het Israëlische OMT, bepleit over te gaan op “indirecte bescherming”. Dat betekent dat het ongevaccineerde deel van de bevolking veilig is vanwege de vaccinaties en maatregelen die de verspreiding van het virus tegengaan. “Hoe meer het dagelijkse aantal besmettingen naar beneden gaat, hoe groter het effect van de indirecte bescherming. Als 60 procent van de bevolking gevaccineerd is, gaat het besmettingsniveau dalen. In combinatie met het dragen van mondmaskers en het afstand houden is dat voldoende om het aantal besmettingen verder naar beneden te drukken en de economie te heropenen.”

Er is volgens Balicer nu al sprake van indirecte bescherming in Israël. “We zien een sterke daling in besmettingen binnen gemeenschappen die een hoge vaccinatiegraad hebben en we gaan er van uit dat die ontwikkeling verder door zal zetten.”

Dvir Aran, die biomedisch data-onderzoek verricht, stelt dat het getal R al bij 55 procent gevaccineerden af kan gaan nemen. Bij het uitbreken van de pandemie gold in Israël een R waarde van tussen de 2 en 3. De Britse variant die later arriveerde kende een R-waarde van tussen 4 en 5. Maar als de vaccinaties tot 90 procent bescherming bieden dan zakt R al bij een vaccinatiegraad van 55 procent tot onder de 1. Op het ogenblik is dat getal 0,6.

Aran stelt dat zelfs als mensen geen maskers meer zouden dragen en weer naar het stadion zouden gaan de R-waarde niet meer boven de 0,8 zou uitkomen. Dat wil zeggen, als er geen variant komt die besmettelijker is en ook nog bestand blijkt tegen het vaccin. Of dat gebeurt is niet afhankelijk van het beleid in Israël want buiten de landsgrenzen raast het virus voort. “Zolang het bij onze buren rondwaart zijn we niet beschermd.”