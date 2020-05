Israëlische politie schiet autistische Palestijn dood

Israëlische agenten in Jeruzalem hebben zaterdag de 32-jarige ongewapende Palestijn Eyad Hallaq doodgeschoten. Twee agenten openden het vuur omdat Hallaq, die autistisch is, hun bevelen niet opvolgde.

De schietpartij vond plaats in de buurt van de school voor leerlingen met bijzondere behoeften waar de man naartoe ging. De vader van Hallaq verklaart dat zijn zoon elke dag naar school ging. “Hij had nooit problemen met de politie.”

De agenten van de grenspolitie dachten dat de verstandelijk beperkte Palestijn een terrorist was omdat hij handschoenen droeg. Ze achtervolgden hem, waarna de autistische man zich verschool achter een vuilcontainer.

Terwijl een agent in de lucht schoot, schoot zijn jongere collega gericht op Hallaq. Ook nadat zijn collega hem opdracht gaf te stoppen met schieten, bleef hij doorgaan met vuren omdat Hallaq nog bewoog, schrijft Haaretz. Volgens een advocaat van de familie van Hallaq werden er ongeveer tien kogels afgevuurd op de man.

De agent die Hallaq doodde, staat onder huisarrest. Zaterdagmiddag vonden er in Jeruzalem en Jaffa demonstraties plaats tegen het politiegeweld. De demonstranten droegen ook foto’s mee van George Floyd, de zwarte man die eerder deze week in Minneapolis om het leven kwam na politiegeweld.

Eyad Hallaq, autistic man, was on his way to the Elwyn Center for disabled people. Border Police officers claimed they believed he was holding a gun – there was none – and when they called out for him to stop, he started running. The penalty was death https://t.co/RmXk1GzQBZ

— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) May 31, 2020