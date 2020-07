Italiaanse katten en honden in quarantaine vanwege mysterieus virus

Geen video? Klik hier.

Katten in de regio rond de Toscaanse stad Arezzo lopen het risico in quarantaine geplaatst te worden na de ontdekking van een nieuw virus dat lijkt op een kattenvariant van hondsdolheid. Een kat uit de plaats is overleden nadat die vorige maand plots agressief werd en drie gezinsleden beet. Aangekomen bij de dierenarts beet ze die ook. Vervolgens ging het twee jaar oude dier andere symptomen vertonen, zoals ademhalingsproblemen. De kat overleed in een kliniek en de verzorgers meenden dat er sprake was van een neurologische ziekte.

In een onderzoekscentrum in Padua werden de hersenen van de kat geïnspecteerd en het dier bleek besmet met een zogeheten lyssavirus, een soort waar ook hondsdolheid toe behoort. Het betreffende virus is slechts een keer eerder aangetroffen, achttien jaar geleden bij een vleermuis in de Kaukasus. Het zou gaan om het West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV). Het is onduidelijk hoe de kat besmet is geraakt. In de omgeving waar het dier vrij kon rondlopen komen wel vleermuizen voor. Dertien mensen die met het dier in contact zijn geweest, hebben een antilichamenbehandeling gekregen.

Het virus is nog nooit bij mensen waargenomen maar gevreesd wordt dat dat net als bij hondsdolheid wel mogelijk is. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen het gedrag van hun katten en honden nauwlettend in de gaten te houden en zich te melden zo gauw er symptomen worden waargenomen. Dieren die een van de symptomen vertonen, zoals bijten, verlamd raken of zich anderszins verdacht gedragen, moeten meteen 10 dagen in quarantaine gehouden worden.

Alle honden moeten aangelijnd blijven en zo gauw een hond ontsnapt moeten de autoriteiten gewaarschuwd worden. De maatregel is tot 26 augustus van kracht.