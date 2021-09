Italiaanse politie doet invallen bij antivaxxers wegens gewelddadige plannen

De Italiaanse politie heeft op acht plaatsen verspreid over heel het land invallen gedaan bij leden van een anti-vaxx groepering. De activisten hadden opgeroepen tot gewelddadige aanvallen tijdens de anti-regeringsdemonstraties die komend weekeinde worden gehouden. Er werden huiszoekingen verricht in onder meer Rome, Milaan en Venetië. De groepering in kwestie noemt zichzelf ‘De Strijders’ op de chat app Telegram.

Dit weekeinde wordt er gedemonstreerd tegen de gezondheidspas die Italië heeft ingevoerd om de terugkeer naar een normale manier van leven mogelijk te maken voor gevaccineerden en onbesmetten. Deze zogeheten Groene Pas toont aan dat de drager gevaccineerd is, het afgelopen etmaal negatief getest of immuniteit heeft opgebouwd. Het bewijs is op steeds meer plaatsen vereist om toegang te krijgen.

Vorig weekeinde riepen de anti-vaxxers in Italië op tot massa-demonstraties die de spoorwegen moesten blokkeren. Er kwamen echter maar weinig deelnemers opdagen. Wel werden politici, zoals de minister van Buitenlandse Zaken, met de dood bedreigd. De anti-vaxxers krijgen veelal steun en sympathie vanuit ultrarechtse hoek.

Video: persconferentie van de politie in Milaan naar aanleiding van de invallen.

