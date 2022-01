Italiaanse politie wil niet gezien worden met roze mondkapjes

De Italiaanse politie is boos vanwege de kleur van hun nieuwe mondkapjes. Die zijn namelijk roze. Volgens Italiaanse media zijn de agenten bijzonder ontevreden over het vrolijke kleurtje op de nieuwe FFP2-maskers, omdat die geen recht zouden doen aan het uniform.

De voorzitter van de politiebond heeft in een brief aan hoofdcommissaris Lamberto Giannini laten weten dat de agenten zullen weigeren de roze kapjes te dragen. Giannini wordt ook verzocht de mondkapjes terug te nemen en snel voor andere te zorgen. Verder schrijft vakbondsleider Paoloni:

Op basis van de gezworen eed, is het noodzakelijk dat het uniform met decorum gedragen wordt en met respect voor het instituut waar het voor staat. Het gebruik van ongepaste accessoires die niet representatief zijn voor het ambt, worden daarom ernstig afgeraden. Wij geloven dat kleding en accessoires aanvaardbaar en passend bij het uniform moeten zijn. Om die reden is het niet aan te raden om in het oog springende mondkapjes te gebruiken.