Italiaanse regering treft vergaande maatregelen tegen Covid-19

De Italiaanse regering heeft in de nacht van zaterdag op zondag vergaande maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. In een groot deel van het noorden van het land wordt de bewegingsvrijheid aan banden gelegd. De NOS schrijft:

Zo’n zestien miljoen mensen mogen niet zonder goede reden de regio verlaten in verband met de uitbraak van het coronavirus. (…) De stap, die een kwart van de Italiaanse bevolking treft, is de meest vergaande die een regering buiten China heeft genomen vanwege het virus.

Alleen bij ‘uitzonderlijke werk- en gezondheidssituaties’ geldt een uitzondering, zei premier Giuseppe Conte in een toespraak. Onder meer Milaan en Venetië worden door de maatregel getroffen. Het openbare leven komt daar stil te liggen: evenementen, sportwedstrijden en kerkdiensten kunnen niet langer doorgaan. Ook huwelijken en begrafenissen zijn van de baan. “We kunnen ons het samenkomen van mensen niet meer veroorloven”, aldus Conte.

Volgens de laatste cijfers zijn 5.883 mensen in Italië met het coronavirus besmet. Daarmee is het land binnen Europa verreweg het hardst getroffen door Covid-19. Ter vergelijking: in Duitsland zijn er 795 mensen besmet, in Frankrijk 716. In Nederland stond de teller zaterdag op 188 infecties.