Kee & Van Jole buigen zich over de positie van CDA-leider Wopke Hoekstra in de formatie, de verdere val van CDA-ideoloog Sywert van Lienden en zelfs de nieuwste voorspelling van rasoptimist Hugo de Jonge.

Hoe zit het met het ‘derde oog’ waarmee formateur Mariëtte Hamer de formatie wil redden? Volgens Kee betekent het dat ze af wil gaan op haar intuïtie om een kabinet van VVD-D66-CDA-PvdA-GroenLinks te vormen, volgens hem heeft ze daarbij meer aan een boos oog. Van Jole stelt dat je met een derde oog dingen ziet die er niet zijn en dat geldt ook voor die coalitie. Kee zegt dat de hoofdrolspelers elkaar niet goed liggen. Van Jole verzet zich daartegen en zegt dat CDA en VVD niet met de linkse partijen in zee willen omdat ze dan ander beleid moeten gaan voeren. Hij herhaalt dat de formatie er op uit zal draaien dat de huidige coalitie doorgaat. Kee is dat laatste wonderwel met hem eens.

Van Jole prijst Kee dan weer voor diens analyse van de positie van Sywert van Lienden. Kee bestudeerde de antwoorden van minister Tamara van Ark over de duistere mondkapjesdeal van de professionele talkshowgast: “Hij is mei vertrokken als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam maar toen had hij die deals al gesloten. Vraag is of die combinatie wel is toegestaan. Dat moet nog uitgezocht worden.” Kee wijst er op dat er allemaal CDA’ers bij de deal betrokken zijn en vraagt zich of het appverkeer tussen hen openbaar gemaakt gaat worden. Daarna barst Van Jole los over het schandaal rond Van Lienden. “Als we dit soort taferelen in andere landen zien, als bijvoorbeeld Italië, dan noemen we dat corruptie. Het is wat dat betreft wel tekenend dat het juist de partij van Hoekstra betreft die zo tekeer is gegaan tegen Zuideuropese landen.”

Tot slot wil Natasja Gibbs nog van het duo weten wat ze denken van de jongste voorspelling van Hugo de Jonge dat in september alle regels worden losgelaten. Van Jole constateert dat iedereen denkt dat De Jonge te optimistisch is maar dat in de routeplanner die drie weken geleden werd gepresenteerd stond dat alle regels per 15 augustus opgeheven zouden worden. “Het echte nieuws is dus: waarom is dat plots een maand later?”