Italianen boos op New York Times vanwege recept spaghetti carbonara

In Italië is met afgrijzen gereageerd op het recept voor spaghetti carbonara dat in The New York Times is verschenen. De Italianen snappen niet waarom de Amerikaanse krant adviseert om voor het gerecht tomaten te gebruiken, schrijft Het Laatste Nieuws.

Ook verving ze het Italiaanse vlees guanciale (varkenswang) door spek. “Het is overal verkrijgbaar en geeft een rokerige toets”, aldus Chun. Tot slot gebruikte ze parmezaanse kaas in plaats van pecorinokaas. Dat was de druppel voor een woedestorm op sociale media.

“Dit is als een cappuccino met salami”, concludeert de Italiaanse topchef Alessandro Pipero. Hij kon aanvankelijk niet geloven dat The New York Times het recept had gepubliceerd. “Ik dacht dat het nep was.”

cc-foto: Hans Braxmeier