Italië en EU blokkeren export van lading AstraZeneca-vaccins naar Australië

In een niet eerder vertoonde actie heeft Italië de export van een kwart miljoen zogeheten Oxford-vaccins van AstraZeneca naar Australië geblokkeerd. De ingreep van de regering van de net aangetreden regering van Mario Draghi krijgt de steun van de Europese Commissie. AstraZeneca had om een exportvergunning gevraagd voor de verscheping van de vaccins vanuit de fabriek in Anagni, in de buurt van Rome.

De maatregel is een nieuwe escalatie in de moeizame relatie tussen AstraZeneca en de EU. In januari kondigde de farmaceut plots aan dat leveringstoezeggingen aan Europa niet nagekomen zouden worden. De Commissie rook onraad en vermoedde dat de bewuste vaccins voor veel meer geld aan landen buiten de EU werden gesleten. AstraZeneca heeft nog niet alle beloofde dosissen geleverd aan de EU. Daarom zijn er controles ingesteld om te voorkomen dat vaccins naar het buitenland wegvloeien.

