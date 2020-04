Italië en Spanje lopen miljarden mis door belastingparadijs Nederland

Nee, voor Jan met de pet is Nederland geen belastingparadijs. Maar voor buitenlandse multinationals wel. Alleen de Britse Maagdeneilanden, Bermuda en de Kaaimaneilanden zijn aantrekkelijker voor bedrijven die zo min mogelijk willen afdragen aan de fiscus. Het gevolg van het gunstige Nederlandse belastingklimaat is dat buitenlandse overheden miljarden aan inkomsten mislopen. Inkomsten die ze nu bijvoorbeeld zouden hebben kunnen gebruiken voor de bestrijding van de Covid-19-crisis.

Binnen de Europese Unie lopen Frankrijk en Italië jaarlijks het meeste geld mis omdat bedrijven via Nederland de belastingen ontwijken, zo heeft het Tax Justice Network becijferd. De analyse van het Tax Justice Network spitst zich toe op Amerikaanse multinationals die overal in Europa actief zijn, maar officieel zijn gevestigd in Nederland.

Frankrijk, waar inmiddels meer dan tienduizend doden zijn gevallen door de epidemie, loopt zo jaarlijks ruim 2,7 miljard euro aan vennootschapsbelasting mis, terwijl Italië (meer dan 17.000 doden) voor anderhalf miljard euro het schip in gaat. Het eveneens zwaar getroffen Spanje (zo’n 15.000 doden) mist jaarlijks bijna een miljard aan belastinginkomsten, terwijl Duitsland, dat op dit moment Nederlandse patiënten opvangt, anderhalf miljard euro door zijn vingers ziet glippen.

Al met al lopen alle EU-lidstaten als gevolg van belastingparadijs Nederland meer dan 10 miljard euro aan inkomsten mis van Amerikaanse multinationals. “Al jarenlang zorgt Nederland ervoor dat de grootste bedrijven minder hoeven af te dragen”, constateert Alex Cobham van het Tax Justice Network. “Zo blijft er minder over voor de verpleegkundigen die nu in heel Europa hun levens in de waagschaal stellen om onze levens te redden.”

Minister van Financiën Wopke Hoekstra hamerde er deze week weer op dat Zuid-Europese landen die aanspraak willen maken op geld uit het Europees noodfonds, eerst moeten beloven dat ze hun economieën gaan hervormen. Hoewel Hoekstra daarbij kan rekenen op de steun van Arjen Lubach, staat hij daarmee in Europa volledig alleen. Zelfs zijn Duitse collega Olaf Scholz noemt Hoekstra’s eis ‘ongepast’.