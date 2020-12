Italië is het zwaarst getroffen land van Europa en zo zien de winkelstraten eruit

Geen video? Klik hier.

Italië is zondag het Verenigd Koninkrijk voorbij gestreefd met het meeste aantal coronadoden in een Europees land. Er werden op een dag 484 sterfgevallen geteld. Dat was minder dan eerdere dagen maar de stand kwam daardoor wel op 64.520 doden in totaal in het 60 miljoen inwoners tellende land. Meer dan 1 op de 1000 Italianen is nu overleden aan corona, nadat begin dit jaar het land als eerste in Europa getroffen werd door de pandemie. Meer dan de helft van de doden viel tijdens de eerste golf.

Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allentate da sole… pic.twitter.com/gn1ljhC5gt — Myrta Merlino (@myrtamerlino) December 13, 2020

De regering tracht met alle kracht een derde golf te voorkomen maar dat lijkt een lastige zaak omdat met kooplust besmette delen van de bevolking zich weinig gelegen laten liggen aan de maatregelen. In veel steden waren de winkelstraten dit weekend zeer druk gevuld met consumenten nadat de afgelopen weken de maatregelen zijn versoepeld en horecazaken weer open mochten in veel regio. De autoriteiten wijzen erop dat met het roekeloze gedrag alles wat de afgelopen maanden is opgebouwd aan vrijheid en veiligheid in de waagschaal wordt gesteld. De opleving van het virus zou ook de vaccinatiecampagne in gevaar kunnen brengen. Er wordt verwacht dat de Italiaanse regering het hele land tot rode zone verklaart, wat neerkomt op een harde lockdown.

Bijna zeventig procent van alle bedrijven is vol in bedrijf, ondanks de maatregelen. Bijna een kwart heeft de activiteiten of openingsuren enigszins beperkt en 7 procent is geheel gesloten, aldus het Italiaanse bureau voor de statistiek.

Zondag lanceerde de regering een spotje om duidelijk te maken dat de vaccinatiecampagne het land weer het gewone leven terug moet geven.

