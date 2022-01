Italië stelt vaccinatie verplicht voor 50-plussers

Italianen van 50 jaar of ouder moeten zich laten vaccineren tegen corona, zo heeft de regering woensdag besloten. Vanaf 15 februari mogen 50-plussers alleen nog maar naar hun werk als ze kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt of dat ze zijn genezen. Daarmee gaat de Italiaanse regering minder ver dan het bedrijfsleven wilde. Werkgeversorganisaties pleitten voor een algehele vaccinatieplicht uit vrees voor nieuwe maatregelen. Er geldt al langer een vaccinatieplicht in Italië voor zorgmedewerkers, docenten en agenten.

Volgens de minister van Gezondheid Roberto Speranza is tweederde van de patiënten op de intensive cares ongevaccineerd. Voor de patiënten op de normale afdelingen geldt dat voor de helft.

Omikron zorgt voor een nieuwe opnamegolf in de ziekenhuizen. Woensdag werden er in Italië bijna 190.000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Italië is niet het enige Europese land met een vaccinatieplicht. In Oostenrijk moet vanaf volgende maand iedereen boven de 14 zijn ingeënt, en ook de nieuwe Duitse regering wil een vaccinatieplicht invoeren.