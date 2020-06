Italië stuurt leger naar nieuw coronagebied na geweld tegen migranten

Geen video? Klik hier.

De Italiaanse autoriteiten hebben militairen naar de regio Campania gestuurd om de politie te assisteren bij opgelopen spanningen. In Mondragone, 60 kilometer ten noorden van Napels is, in een wijk met flatgebouwen waar voornamelijk arbeidsmigranten in wonen, het coronavirus opnieuw gedoken. Er zijn 43 besmettingsgevallen geregistreerd. Daarop zijn vijf gebouwen voor een periode van 15 dagen afgegrendeld. De bewoners, veelal Roma afkomstig uit Bulgarije, mogen hun huizen niet verlaten.

Enkele van hen wisten de afsluiting te doorbreken om naar hun werk op de omliggende boerderijen te kunnen gaan. Dat baarde de autoriteiten zorgen omdat onder hen ook besmette personen waren. Donderdag verliet een deel van de bewoners het complex om te demonstreren tegen de quarantaine en zich te beklagen oer racisme maar ze werden door de politie overreed terug naar binnen te gaan. De migranten werden daarop belaagd door andere inwoners die racistische kreten naar hen schreeuwden, stenen gooiden en auto’s met Bulgaarse nummerborden sloopten.

Geen video? Klik hier.

De militairen worden ook ingezet om de woonblokken af te grendelen en te voorkomen dat bewoners ontsnappen. Het Palazzi Cirio complex is een van de duizenden getto’s in Italië waar arbeidsmigranten leven onder min of meer erbarmelijke omstandigheden. Ze worden volgens critici tot zondebok gemaakt. In het gebied wordt vooral buffelmozzarella geproduceerd maar de arbeidsmigranten worden ook ingezet bij de fruitpluk.

De autoriteiten bieden inwoners de mogelijkheid zich te laten testen. Mochten er meer dan 100 besmettingsgevallen worden gedetecteerd dan wordt de hele stad in quarantaine geplaatst. De afgelopen week zijn op zo’n tien plaatsen verspreid over het land nieuwe uitbraken geconstateerd.

Geen video? Klik hier