Italië vervolgt filmmaker met fascistische wet na medisch schandaal

De Amerikaanse filmmaker Kelly Duda, wordt in Italië berecht voor het overtreden van een wet die nog stamt uit de tijd van de fascistische dictator Benito Mussolini. Duda zou als getuige in een rechtszaak rond een medisch schandaal de officier van justitie in zijn eer hebben beledigd. De Raad van Europa spreekt schande van de vervolging van de journalist.

In 2005 bracht Duda een omvangrijk medisch schandaal aan het licht in zijn documentaire Factor 8. Daarin werd duidelijk dat de Amerikaanse staat Arkansas decennialang bloed afnam van gevangenen, waarvan het plasma wereldwijd voor medische doeleinden werd verkocht. Arkansas werkte daarvoor samen met een inmiddels opgeheven gezondheidsorganisatie en maakte winst op het bloed, waar de gevangenen een kleine vergoeding voor kregen. Het bloed bleek echter in veel gevallen vervuild, wat in meerdere landen tot HIV- en hepatitis-besmettingen leidde, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Nadat Duda in 2007 als getuige optrad in een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk, werd hij door Italiaanse advocaten benaderd. In Italië waren ten minste 2.605 ontvangers van het besmette plasma uit Arkansas in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw ziek geworden. Het duurde uiteindelijk nog tot 2017 voor Duda zijn opwachting maakte om als getuige voor de aanklager op te treden in een rechtszaak tegen oud-topambtenaar Duilio Poggiolini, namens het ministerie van Volksgezondheid verantwoordelijk voor de farmaceutische industrie. Tegelijkertijd stonden nog tien vertegenwoordigers van de Marcucci Groep terecht, het farmaceutische bedrijf dat het besmette plasma verwerkte. Alle verdachten werden in 2019 vrijgesproken.

De rechtszaak verliep volgens Duda ‘chaotisch en verwarrend’. Uiteindelijk werd Duda, die namens de aanklager in de getuigenbank zat, door diezelfde aanklager als ongeloofwaardig afgeschilderd. Ook probeerde de aanklager het bewijs dat Duda aandroeg uit de rechtszaal te houden. Na de getuigenis schudde Duda de hand van aanklager Giugliano en zei daarbij: ‘Wat je vandaag gedaan hebt als aanklager zijn in mijn land een schande zijn.’ Giugliano liet de rechter daarop weten dat Duda een misdaad had begaan, waarna de filmmaker korte tijd werd vastgezet. Twee jaar later kreeg Duda het bericht dat hij wordt berecht wegens het schenden van de eer van de aanklager.

De wet die Duda volgens de aanklager heeft overtreden, stamt uit de jaren 30 van de vorige eeuw toen dictator Benito Mussolini aan de macht was. Duda, die bij verstek wordt berecht, laat weten niet te kunnen wachten om zichzelf te verdedigen. Duda’s advocaat laat ondertussen weten:

Deze zogenaamde misdaad stamt uit een fascistisch tijdperk en het is onbegrijpelijk dat het nog steeds bestaat. Zelfs het Hooggerechtshof heeft in verschillende gevallen gezegd dat officieren van justitie, met name officieren van justitie, kritiek moeten accepteren.

De Raad van Europa heeft protest aangetekend tegen het vervolgen van een journalist, maar daarop heeft Italië vooralsnog niet gereageerd.

Bron: The Guardian / cc-foto: Wikipedia