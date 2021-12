Jaap van Dissel: ‘We kunnen dit niet volhouden’

Het aantal coronabesmettingen zit nog altijd op een veel te hoog niveau, heeft RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag verklaard in de Tweede Kamer. “We kunnen dit niet volhouden.” Hij drong nogmaals aan op het naleven van de coronabasisregels.

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht dat de bezetting van de ziekenhuizen de komende weken verder zal toenemen. Dat is ook het geval in het meest gunstige scenario, omdat de komende weken mensen in het ziekenhuis belanden die eerder zijn besmet.

Als gevolg van de drukte in de ziekenhuizen kan andere zorg niet plaatsvinden. Het gaat daarbij onder meer om kanker- en hartoperaties. Ongevaccineerden komen nog altijd disproportioneel vaak in het ziekenhuis terecht met covid-19.

Van Dissel legt nog even uit hoe het kan dat er ongeveer evenveel gevaccineerde als ongevaccineerde patiënten in het ziekenhuis liggen: pic.twitter.com/ZNSnlIURx5 — Wouter van Loon (@WLoon) December 1, 2021

Uit onderzoek blijkt dat er bij gevaccineerde patiënten die in het ziekenhuis belanden, veel vaker sprake is van ernstige aandoeningen, terwijl ongevaccineerden in het ziekenhuis verder gezond zijn.

Een kwart van de ziekenhuizen kan 'kritiek planbare zorg' niet volledig leveren. Dat zijn patiënten die binnen zes weken na diagnose geholpen moeten worden, anders kan er blijvende gezondheidsschade optreden. Denk aan kankeroperaties, of dringende hartoperaties — Wouter van Loon (@WLoon) December 1, 2021

Volgens Van Dissel zouden er minder ziekenhuisopnames zijn geweest als Nederland eerder was begonnen met het zetten van boosterprikken.