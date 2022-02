Na coronabesmetting grotere kans op psychische problemen

Mensen die covid-19 hebben doorgemaakt, hebben daarna een significant hogere kans op psychische problemen. Het gaat daarbij onder meer om angst, depressie en suïcidale gedachten. Ook hebben ze meer moeite met slapen, zijn ze vaker verward of vergeetachtig en grijpen ze vaker naar verdovende middelen. De problemen kunnen tot zeker een jaar aanhouden.

Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van Washington University School of Medicine in St. Louis. Volgens de onderzoekers is de kans op problemen 60 procent groter bij mensen die een infectie hebben doorgemaakt, dan bij mensen die niet besmet zijn geraakt. De psychische problemen doen zich zowel voor na een ernstig als na een mild ziekteverloop.

Onderzoeker Ziyad Al-Aly wijst erop dat veel mensen hebben zwaar hebben door de pandemie. “Maar mensen die covid-19 hebben gehad, hebben het mentaal nog een stuk moeilijker.” Hij vreest dat de psychische problemen alleen nog maar verder zullen toenemen, omdat het aantal infecties nog altijd heel hoog is.

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.

cc-foto: HolgersFotografie