Jaarwisseling eist 100 meer slachtoffers dan vorig jaar

De jaarwisseling heeft honderd meer vuurwerkslachtoffers geëist dan vorig jaar. In totaal hebben bijna 1300 mensen vuurwerkletsel opgelopen, waarvan 385 slachtoffers op de Spoedeisende Hulp terechtkwamen. Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL.

In de voorgaande jaren daalde het aantal vuurwerkslachtoffers op de Spoedeisende Hulp, maar daar is inmiddels geen sprake meer van. Het aantal behandelingen op de huisartsenpost neemt daarentegen juist toe. Een oorzaak kan zijn dat de behandeling van lichtere letsels op de Spoedeisende Hulp, naar de huisartsenpost is verschoven.

Zoals ieder jaar zijn vooral mannen slachtoffer, waarvan de helft niet ouder is dan 20 jaar. Bij kinderen onder de 15 jaar kwamen brandwonden vaker dan bij oudere slachtoffers. Ongeveer 3 procent van de SEH-bezoekers moest een gedeeltelijke of volledige amputatie van vingers of ledematen ondergaan.

Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. pic.twitter.com/rH56PgLBGC — Klaas Meijer (@klaasm67) December 30, 2019

Tja. Ik ben wel voor een verbod, aangezien ook deze gasten mogen ‘spelen’ met vuurwerk. pic.twitter.com/uqeru81ou2 — Ir Drs. Bella (@_Je_Suis_Bella_) January 2, 2020

Bijna niemand van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril. Geschat wordt dat ongeveer 30 procent van het oogletsel met zo’n bril voorkomen had kunnen worden. Oogletselschade door kruit of vuur in de ogen kan leiden tot blindheid of een oogamputatie.

Iets meer dan de helft van de slachtoffers was omstander en dus slachtoffer van andermans vuurwerk. Driekwart van de mannelijke slachtoffers stak zelf vuurwerk af, van de vrouwen deed minder dan één op de vijf dat. Van de geregistreerde letsels ontstond 81 procent door legaal vuurwerk, vorig jaar was dit 73 procent. Vooral jongens en mannen tussen de 10 en 30 jaar raakten gewond door illegaal vuurwerk.

Tienduizenden mensen hebben de afgelopen tijd hun handtekening onder een consumentenvuurwerkverbod gezet, melden de initiatiefnemers van het Nationaal Vuurwerkmanifest. Het verbod op consumentenvuurwerk wordt door ruim 250.000 mensen gesteund.

#vuurwerkmanifest Iemand schreef: " Één ongeval met de Stint was voldoende voor het kabinet om in te grijpen." Hoe veel leed moet het afsteken van vuurwerk door amateurs nog opleveren, voordat het kabinet in actie komt? — JBWolbers (@WLBRS68) January 4, 2020