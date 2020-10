Jacinda Ardern boekt monsteroverwinning bij verkiezingen

De Labour Party van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft bij de verkiezingen de grootste overwinning in een halve eeuw geboekt. Op het moment van schrijven zijn 85 procent van de stemmen geteld, en heeft Labour 49 procent van de stemmen binnengehaald. Ardern, die alom wordt geprezen voor de wijze waarop ze Nieuw-Zeeland door de coronacrisis heen loodst, kan daardoor de komende drie jaar blijven regeren.

In haar overwinningsspeech bedankte Ardern ook de kiezers die niet op haar hebben gestemd. “We leven in een gepolariseerde wereld. Maar wij zijn te klein om de overtuigingen van anderen uit het oog te verliezen. Verkiezingen brengen mensen niet altijd samen, maar ze hoeven mensen ook niet uit elkaar te drijven.”

De premier belooft de komende drie jaar onder meer te gebruiken de klimaatcrisis aan te pakken en huizen te bouwen voor daklozen. “We weten dat de komende jaren niet makkelijk zullen zijn, maar ook in de donkerste tijden zijn er lichtstralen.”

Ardern kon haar aanhangers in een volgepakte zaal toespreken. De Labour-aanhangers hoefden geen anderhalve meter afstand te houden en ook geen mondkapje te dragen. De afgelopen 24 uur werden er drie besmettingen vastgesteld in Nieuw-Zeeland. Er liggen nul coronapatiënten in het ziekenhuis.

