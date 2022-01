Jacinda Ardern: geen strikte lockdowns om Omikron te bestrijden

Nieuw-Zeeland zal geen strikte lockdowns afkondigen om Omikron te bestrijden. Premier Jacinda Ardern rekent erop dat de nieuwe variant, net als in veel andere landen, voor forse uitbraken zal zorgen. Tot nu toe is dat nog niet het geval, onder meer omdat reizigers in quarantaine moeten.

Het Nieuw-Zeelandse beleid is er vanaf het begin op gericht geweest om het coronavirus maximaal in te dammen. Strenge maatregelen bij uitbraken maakten het mogelijk dat de bevolking het grootste deel van de tijd kon leven als voor de pandemie.

Door de besmettelijkheid van Omikron wordt dat nu lastiger. Daar komt bij dat een groot deel van de bevolking inmiddels is ingeënt. “De pandemie is in dit stadium anders dan waar we eerder mee te maken hebben gehad”, legt Ardern uit. “Maar net als voorheen geldt dat wij veranderen als covid verandert.”

Als Omikron in Nieuw-Zeeland wordt vastgesteld zal de overheid het dragen van mondkapjes in scholen verplicht stellen en de maximale groepsgrootte beperken tot honderd mensen. Ardern raadt mensen nu al aan om zich te laten boosteren. Tot nu toe heeft 52 procent van de mensen van boven de 12 dat gedaan. 93 Procent heeft twee prikken gehad.

Er worden nu dagelijks gemiddeld twintig besmettingen met Delta vastgesteld in Nieuw-Zeeland.