Jacinda Ardern: vierdaagse werkweek goed voor privéleven en economie

Jacinda Ardern heeft in een Facebook-video gepleit voor een vierdaagse werkweek. De Nieuw-Zeelandse premier meent dat een kortere werkweek kan bijdragen aan een betere werk-privé balans. Meer vrije dagen zouden ook gunstig zijn voor de toerismesector die zwaar te lijden heeft onder de gesloten grenzen: Nieuw-Zeelanders hebben dan immers meer tijd om er in eigen land op uit te trekken.

Of Nieuw-Zeelanders een vierdaagse werkweek krijgen is een beslissing die uiteindelijk moet worden genomen door de werkgevers en werknemers, erkent Ardern. Maar ze wijst er wel op dat de coronacrisis duidelijk maakt dat de traditionele vijfdaagse werkweek met vaste werktijden allesbehalve zaligmakend is: mensen die thuiswerken zijn vaak productiever.

Een kortere werkweek leidt daarnaast tot meer geluk bij werknemers, omdat ze meer tijd kunnen doorbrengen met vrienden en familie, stellen voorstanders. Ook kan een vierdaagse werkweek ervoor zorgen dat er minder mensen hun baan kwijtraken, omdat het werk anders wordt verdeeld. Het IMF verwacht dat de werkloosheid in Nieuw-Zeeland boven de 15 procent kan uitkomen als gevolg van de coronacrisis.

