Jakarta in 2050 verzwolgen, Indonesië kiest naam voor nieuwe hoofdstad

De nieuwe Indonesische hoofdstad gaat Nusantara (archipel) heten. Het nieuwe regeringscentrum ligt 2.000 kilometer ten noordoosten van Jakarta op Borneo. De Indonesische overheid verplaatst de hoofdstad omdat Jakarta langzaam wordt verzwolgen.

De verwachting is dat de stad, waar zo’n 10 miljoen mensen wonen, rond 2050 in zee is verdwenen. Nu al zijn er regelmatig overstromingen. Daarnaast heeft Jakarta te lijden onder een permanent verkeersinfarct en vervuiling.

De bouw van Nusantara zal vermoedelijk later dit jaar beginnen. Activisten vrezen dat de milieuvervuiling op Borneo zal toenemen door de komst van de nieuwe stad. Er bestaan grote zorgen dat de aanleg ten koste zal gaan van het regenwoud. Daar leven nu nog bedreigde dieren zoals orang-oetans.