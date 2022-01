Jan Paternotte gaat fractie D66 leiden

Jan Paternotte (37) is door de 24 Kamerleden van D66 unaniem tot fractieleider gekozen. Hij volgt daarmee Sigrid Kaag en Rob Jetten op die beiden naar het kabinet vertrokken als minister van respectievelijk Financiën en Klimaat. Paternotte kwam in 2017 in de Tweede Kamer en was daar de afgelopen jaren woordvoerder hoger onderwijs en corona. Daarvoor was hij lijsttrekker in Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

“Wat u van mij mag verwachten is dat ik het kabinet ga aanjagen om tempo te maken bij het uitvoeren van de plannen,” verklaarde hij na zijn verkiezing door de de fractie. Paternotte sprak zich ook uit tegen populisme, extreemrechtse stromingen en het klimaat van intimidatie dat daarmee gepaard gaat, meldt de NOS.

De D66’er reageert ook op het sociale klimaat. Hij is zelf een paar keer ‘kop van jut’ geweest op Twitter en waarschuwt “dat we dat nooit normaal moeten gaan maken”. “Dat is ook waarom ik vind dat we echt een streep moeten trekken als in de Tweede Kamer complottheorieën worden geuit of als er bedreigingen worden geuit, ook naar een collega van mij. Dat kan betekenen dat mensen geïnspireerd worden om met een fakkel bij mensen voor de deur te staan.”